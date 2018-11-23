На Алясці вулкан Веніамінова викинув попіл на висоту 5 кілометрів: відео

На Алясці активізувався вулкан Веніамінова. Він вивергнув стовп попелу на висоту 5 кілометрів.

Про це повідомляє The Weather Channel.

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У зв'язку з цим, для авіації оголосили "червоний" рівень попередження.

Сам попіл віднесло на 240 кілометрів на південний схід від вулкана. Над поселеннями, що розташовані недалеко від вулкану, нависла темна хмара. Їхні мешканці скаржаться на дуже брудне повітря.



На Алясці активізувався вулкан Веніамінова

Нагадаємо, на початку червня 2018 року у Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, яке визнано одним з найсильніших за останні роки. Загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей, 109 осіб загинули. У листопаді вулкан знову почав вивергати лаву. Влада Гватемали оголосила про евакуацію в безпечні райони двох тисяч людей, які проживають в околицях вулкана Фуего.