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      На Amazon продають футболки з українською папкою, яка засвітилася у Формулі-1

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      На Amazon продають футболки з українською папкою, яка засвітилася у Формулі-1
      На Amazon продають футболки з українською папкою, яка засвітилася у Формулі-1 / facebook.com

      На одному з найбільших інтернет-сервісів Amazon.com продають футболки, на яких зображені типові українські папки з гербом.

      Раніше таку українську папку засвітив під час гонок Формули 1 головний інженер французької команди Renault голландець Дейдерік Кіндс.

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      Зокрема, він був помічений на гонках в Монако з папкою "Справа №" з українським гербом. Він розповів, що використовує папки з українською символікою, оскільки вони свого часу принесли йому успіх.

      На Amazon.com продають жіночі, чоловічі та молодіжні футболки, на яких зображені папки. Футболки різних розмірів та кольорів – чорна, сіра, біла та інші відтінки.


      Скріншот

      Вартість футболки – 16.99 доларів.

      Amazon — один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет. У 2018 році бренд Amazon.com став найдорожчим у світі і оцінювався у 150 млрд дол. Власником Amazon є Джеффрі Престон Безос. Станом на 2018 рік за версією агентства Bloomberg Джеффрі Безос найбагатша людина світу. Станом на 9 січня 2018 року його капітал оцінюється в $105 млрд.

       

      Теги: Спорт Формула-1
      Джерело: 24 Канал
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