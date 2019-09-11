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      На арені все ті ж, – політолог розповів про вплив Коломойсього та інших олігархів на нову владу

      Актуально

      Із завершенням виборчої кампанії в Україні формуються нові політичні реалії. На місці старих груп впливу з`являються нові. І хоча на Банковій заперечують будь який тиск на владу під час розгляду питань подальшого розвитку країни із цим погоджуються не всі експерти.

      Чи насправді Україна позбулася впливу олігархів чи це лише чергова утопія – розповів політолог Володимир Фесенко у ефірі 24 каналу.

      Цікаво! Фесенко: Олігархи для Зеленського – виклик, але в президента свої підходи

      – По-перше, потрібно відзначити, що почалася абсолютно нова реалія, якої раніше не було – це однопартійна більшість. В нас вперше президент має повний контроль над Верховною Радою. Тобто є пропрезидентська більшість в парламенті і пропрезидентський уряд, який йому підконтрольний.

      – Щодо впливу олігархів, то я б не робив висновків, що в нас повністю змінилася ситуація – на арені все ті ж. Але безумовно є зміни в структурах впливу. Наприклад, Порошенко як президент і як один з найбагатших людей в країні мав величезний вплив. Зараз його вплив значно менший, хоча теж залишається.

      Зменшився політичний вплив Ахметова. У нього є декілька депутатів у Верховній раді, але немає своєї фракції і таких інструментів впливу на уряд, як це було раніше. Він колись міг і з попереднім президентом домовлятися, зараз з новим президентом стосунки не такі конфліктні, але й не такі близькі.

      Вплив Коломойського зростає

      – Чий вплив реально зростає, то це Ігоря Коломойського. Яне можна стверджувати, що Зеленський є маріонеткою Коломойського, в команді президента є і противники цього олігарха, але є люди, який називають агентами впливу.

      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський

      – Я не можу підтвердити чи спростувати, наскільки тісно вони пов’язані з Коломойським. Але за даними ЗМІ чи опосередкованими ознаками, вони можуть працювати на інтереси олігарха. Такі люди є і у фракції "Слуга народу", і у виконавчій владі, і безумовно, за словами експертів, вплив Коломойського суттєво зріс за останні місяці.

      Інтереси Зеленського, Офісу Президента не тотожні з інтересами Коломойського, проте ми бачимо цей вплив. От, наприклад, історія з створення енергетичного ринку. Там були протилежні інтереси. Є вплив на енергетичні компанії з боку Ріната Ахметова, який був у цьому зацікавлений. Але ринок необхідно було створити в рамках реформ перед європейськими партнерами.

      Зеленський Коломойський
      Зеленський зустрівся з Коломойським під час форуму "Діалог з бізнесом" / Фото Офісу Президента

      – Зараз готуються зміни до податкового законодавства. І тут багато експертів критикують автора цього законопроєкту, що ці зміни можуть спрацювати на користь Коломойського. Поки це лише припущення, але це небезпечно і можу означати ризики поділу ринку і нових бізнес-політичних війн. Так що вплив Коломойського зростає і тут є певні ризики нових конфліктів.

      – В нього більше інструментів. Дивіться, олігарх не контролює фракцію Зеленського "Слугу народу", не контролює Офіс Президента, але є зв’язки з головою ОП Богданом та іншими людьми. Це делікатна тема і я не можу підтвердити, що є прямий вплив на конкретних людей.

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Новини політики Актуально Ігор Коломойський Рінат Ахметов Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини України Бізнес Енергетика Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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