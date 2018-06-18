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На аукціоні продали малюнок легендарного Антуана де Сент-Екзюпері: відома чимала вартість

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"Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері
"Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері / Фото з вільних джерел

У Франції відбувся довгоочікуваний аукціон, під час якого було продано унікальний малюнок письменника Антуана де Сент-Екзюпері. За один з останніх творінь літератора отримали чималу суму.

Про це повідомили представники аукціонного будинку Artcurial, який і займався продажем малюнка. 

Відомо, що Антуан де Сент-Екзюпері, який є автором відомої книги "Маленький принц", намалював аквареллю зображення хлопчика з зірками. Цей малюнок доповнив лист, який митець адресував молодій жінці, ім'я якої не розголошене. 

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Невеличкий малюнок мав чималу популярність на аукціоні, адже це одна з останніх робіт легендарного Антуана де Сент-Екзюпері. За словами експертів, малюнок створений в квітні 1943 – травні 1944 роках. Помер письменник під час бойового вильоту в роки Другої світової війни. Літак письменника збили, а його уламки знайшли аж 2003 році. 

Ілюстрацію на романтичний лист Антуана де Сент-Екзюпері продали на аукціоні. "Арткураль" (назва аукціонного будинку, – ред.) вважає, що це була його остання кореспонденція перед тим, як його літак зник у 1944 році під час Другої світової війни,
– написали представники аукціону. 

За малюнок літератора вдалось вторгувати 240,5 тисячі євро. У 2017 році дві ілюстрації до славнозвісної книги "Маленький принц" продали за 500 тисяч євро. 

 

Теги: LifeStyle Література Аукціон
Джерело: 24 Канал
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