На аукціоні продали малюнок легендарного Антуана де Сент-Екзюпері: відома чимала вартість

У Франції відбувся довгоочікуваний аукціон, під час якого було продано унікальний малюнок письменника Антуана де Сент-Екзюпері. За один з останніх творінь літератора отримали чималу суму.

Про це повідомили представники аукціонного будинку Artcurial, який і займався продажем малюнка.

Відомо, що Антуан де Сент-Екзюпері, який є автором відомої книги "Маленький принц", намалював аквареллю зображення хлопчика з зірками. Цей малюнок доповнив лист, який митець адресував молодій жінці, ім'я якої не розголошене.

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Great #result for correspondance illustrated to a young woman by Antoine de Saint Exupéry, manuscript and watercolours, April 1943 - May 1944



Sold 240 500 € ! pic.twitter.com/XGylLvdI7B — ARTCURIAL (@Artcurial) 16 червня 2018 р.

Невеличкий малюнок мав чималу популярність на аукціоні, адже це одна з останніх робіт легендарного Антуана де Сент-Екзюпері. За словами експертів, малюнок створений в квітні 1943 – травні 1944 роках. Помер письменник під час бойового вильоту в роки Другої світової війни. Літак письменника збили, а його уламки знайшли аж 2003 році.

Ілюстрацію на романтичний лист Антуана де Сент-Екзюпері продали на аукціоні. "Арткураль" (назва аукціонного будинку, – ред.) вважає, що це була його остання кореспонденція перед тим, як його літак зник у 1944 році під час Другої світової війни,

– написали представники аукціону.

За малюнок літератора вдалось вторгувати 240,5 тисячі євро. У 2017 році дві ілюстрації до славнозвісної книги "Маленький принц" продали за 500 тисяч євро.