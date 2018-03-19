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На аукціоні продали резюме Стіва Джобса за 174 тисячі доларів

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На аукціоні продали резюме Стіва Джобса за 174 тисячі доларів
На аукціоні продали резюме Стіва Джобса за 174 тисячі доларів / Getty Images

Резюме, яке винахідник компанії Apple Cтів Джобс написав 45 років тому, продали на аукціоні за 174 тисячі доларів.

У 1973 році, за три роки до того, як Джобс і його друг Стів Возняк заснували Apple, винахідник відправив резюме потенційному роботодавцю (назва компанії залишається загадкою).

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Тоді він не отримав місце, тому що CV заповнене недбало: він не вказав попередній досвід роботи, зазначив, що йому буде складно вчасно добиратися на місце роботи, а також, що він не вміє набирати текст на друкарській машинці. У графі "особливі можливості" він написав: "технік електронного обладнання або інженер-розробник з містечка, неподалік від Hewitt-Packard" (назву компанії Hewlett-Packard Стів Джобс написав з помилкою).

Крім резюме Джобса, на аукціоні також продали за 26 950 доларів вирізку з газети з новиною про запуск iPhone 3G з підписом Джобса і Тоні Фаделл (колишній віце-президент підрозділу Apple, який займався iPod).

Теги: LifeStyle Техно Apple Стів Джобс Аукціон
Джерело: 24 Канал
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