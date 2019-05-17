На авіабазі у Каліфорнії розбився винищувач F-16
Американський винищувач моделі F-16 впав у четвер на нежитлову будівлю поряд з територією авіабази в Каліфорнії.
Телекомпанія CBS зазначила, що пілот встиг катапультуватися перед тим, які літак розбився.
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Шериф поліції округу Ріверсайд, на території якого розташована авіабаза, повідомив у своєму Twitter, що льотчика доправили до лікарні, його стан не уточнюється. Зазначається, що на борту винищувача були боєприпаси.
Згідно з останніми даними, пілот приземлився на злітно-посадкову смугу, а сам винищувач впав і пробив дах одного з будинків комерційного типу, розташованих в декількох десятках метрів. Інцидент імовірно стався о 1:45 за Києвом.
F-16 пробив дах складу на військовій базі // CBS