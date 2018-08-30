На хімзаводі у Мельбурні спалахнула масштабна пожежа: вражаючі фото

30 серпня на заводі з виробництва хімічних реагентів в австралійському Мельбурні спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляють про те, що з місця інциденту долинають звуки вибухів.

Про це жителі Мельбурна інформують у соцмережах.

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У департаменті безпеки штату повідомили, що більше сотні пожежників і 30 одиниць техніки мобілізовані для ліквідації пожежі.

Місцеві жителі у соцмережах пишуть про те, що чують вибухи із місця інциденту. Через токсичні випари влада Мельбурна рекомендує людям не покидати власні домівки та щільно позакривати вікна і двері.

"Мій будинок розташований прямісінько у небезпечній для шкідливих викидів зоні. Влада попередила нікуди не виходити сьогодні", – написала місцева мешканка у Twitter.

Got some snaps of the warehouse fire in west footscray when waiting for my train #Melbourne pic.twitter.com/eRVJJoPgap — Dylan J. Walker | Elden dev (@OneratDylan) 30 серпня 2018 р.

Люди публікують багато знімків у соцмережах із різних куточків Мельбурна. На них видно великі клуби чорного диму, що піднімаються над містом.

Відомо, що наразі пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні промислові об'єкти, однак приступити до гасіння вогню на території самого заводу поки неможливо через небезпеку вибухів газових балонів і ємностей з ацетоном, які зберігаються на складах.

The smoke of Melbourne fire will contain blue and brown asbestos fibres and a massive range of toxic combustion products - stay way out of the toxic cloud #auspol #Melbourne @unionsaustralia pic.twitter.com/5VcFvhdoqm — Teddo (@Trader_Zero2) 30 серпня 2018 р.