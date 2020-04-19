На авто і возах: як священники дистанційно освячували кошики – відео з усіх куточків країни

Через карантин Великдень 2020 запам'ятається усім та безперечно ввійде в історію. Одним з інновацій цьогорічного святкування, яке зокрема рекомендувала ПЦУ, стало освячення кошиків просто біля домівок.

Дотримання дистанції, захисні маски, а також служба з гучномовця в авто – священнослужителі з різних регіонів України доклали неабияких зусиль задля безпеки своїх прихожан. 24 канал зібрав відео і фото, як священники освячували великодні кошики з авто і просто біля обійсть вірян.

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Ідею освячення великодніх кошиків не біля церкви, а біля домівок вірян, підтримала зокрема Православна церква України. Таким же способом освячення проводили у сусідній католицькій Польщі тиждень тому.

Дистанційне освячення кошиків в України: як це було

На Закарпатті у селі Клячаново священник поливав усіх священною водою з раритетного та реставрованоого "ГАЗ 69". Перед тим священнослужителі анонсували графік освячення, за яким вони мали їздити, аби не пропустити жодного з будинків.

Священник на раритетному ВАЗі на Закарпатті – дивіться відео

У селищі Солоному на Дніпропетровщині священник спозаранку їздив на авто та освячував кошики вірян, які ті лишали біля своїх домівок. Креативно підійшов священнослужбовець і до збирання пожертв – прикріпив спеціальний кошик до дверцят авто.

Освячення кошиків з люку Audi на Дніпропетровщині – дивіться відео

У селі Березному, що на Рівненщині, кошики освячували прямо з возу, який тягнула пара коней. Віз прикрасили рушниками, а також поставили хоругви і хрест.

У Запорізькій області священник лише частину шляху долав на авто, а далі виходив і освячував людям кошики на вулицях. Настоятель храму Архистратига Михаїла села Долинське священник Єлисей пройшов вулицями сіл Нове Запоріжжя та Долинське, Високогірне та освятив паски, повідомляє видання Укрінформ. Варто відзначити, що на відміну від інших своїх колег, цей священнослужитель був у захисній масці.



Особливий Великдень на Запоріжжі

У Долині, що в Івано-Франківській області, на свято їздив мікроавтобус. Священник, окрім того, що освячував кошики ще й проводив богослужіння, яке могли почути навіть ті, хто не може вийти надвір у свято.



Проповідь з гучномовця і освячення з дотриманням дистанції у Долині / фото з фейсбуку отця Вітольда Левицького

Однак, не лише у селищах священники самі йшли до вірян, а не чекали їх у храмах. На Львівщині у курортному містечку Трускавець священнослужителі пройшлися житловим мікрорайоном пішки.

У Трускавці священники пройшлися житловим мікрорайоном і освятили кошики / Фото Dmytrij Vasyljovych, 4studio.com.ua

До подібних заходів безпеки вдалися і в Луцьку. У мікрорайоні Вишків настоятель Свято-Михайлівського храму отець освятив великодні кошики усім, хто виходив із домівки до дороги, пише Суспільне: Волинь.