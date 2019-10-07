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      На Багамах через місяць після урагану під завалами знайшли живого собаку: зворушливе відео

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      Собаку знайшли через місяць після урагану "Доріан" на Багамах
      Собаку знайшли через місяць після урагану "Доріан" на Багамах / Скріншот із відео

      На Багамських островах через місяць після смертоносного урагану "Доріан" під завалами зруйнованого будинку знайшли живого собаку. Тварина вижила лише завдяки дощовій воді.

      Коли рятувальники дістали його, він був страшенно худий та не міг ходити, про це розповіли волонтери організації Big Dog Ranch Rescue, повідомляє CNN.

      Знайте більше: Індію накрили страшні повені, більше сотні загиблих: фото, відео

      Собаку виявили у місті Марш-Харбор за допомогою інфрачервоного давача безпілотника. Речник організації Чейз Скотт розповів, що тварину майже розчавило на смерть після обвалу будинку. Собаку знайшли під розбитим склом, кондиціонером та будівельним сміттям.


      Врятований собака/ Джерело: edition.cnn.com

      Пес вижив лише на дощовій воді – його волонтери вже назвали "Чудом". Хоча він був у жахливому стані, але привітав своїх рятувальників коливанням хвоста.

      Дивіться зворушливе відео порятунку

      Волонтери обіцяють забезпечити тварину медичною та емоційною підтримкою і сподіваються на повне її одужання. Якщо власники "Чуда" не з'являться, то собаку віддають у добрі руки. 

      Що відомо про "Доріан"?

      Смертоносний ураган обрушився на Багамські острови на початку вересня. Досі зниклими безвісти офіційно залишають 600 людей. Кількість загиблих – 56, одна квлада побоюється, що кількість жертви найближчим часом зросте. 

      Ураган отримав 5 рівень небезпеки (дуже небезпечний) в Атлантичному океані. Він зруйнував північ Багамських островів узбережжя Флориди. Десятки тисяч місцевих жителів покинули свої домівки, тисячі були змушені утікати до Сполучених Штатів.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини США Ураган Доріан Стихійні лиха Світ тварин Новини політики
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