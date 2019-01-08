На багатоповерхівці у Києві встановили сонячну електростанцію: чим унікальний будинок

Багатоквартирний житловий будинок на вулиці Бажана у Києві облицювали сонячними панелями загальною потужністю 30 кВт.

Роботами з облаштування енергоефективного будинку займається місцеве ОСББ "Оберіг на Позняках".

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Сонячні панелі встановили на південному фасаді висотки по вулиці Миколи Бажана, 16.

ОСББ упрявляє велетенським будинком на 422 квартири, який був збудований у 2003-2004 роках.

Загальна опалювальна площа будівлі становить 36 206 метрів квадратних, висотність будинку – від 17 до 23 поверхів.

Загалом на енергоефективні заходи у своєму будинку представникам ОСББ вдалось залучити понад 30 мільйонів гривень. Більша частина з цієї суми буде компенсована з державного та місцевого бюджетів.



На багатоповерхівці на вулиці Бажана у Києві встановили сонячні панелі

Мешканці мають повернути лише 6,5 мільйонів гривень впродовж 5 років (під 21% річних). За їхніми підрахунками, це трохи більше 15 тисяч гривень за рік з квартири.



Сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки на вулиці Бажана у Києві

Окрім встановлення сонячних панелей та вже звичного утеплення фасадів, в будинку планують встановити вітряну електростанцію, потужності якої мало б вистачити для забезпечення енергією теплових насосів, які братимуть тепло з вентиляційних каналів будинку і забезпечуватимуть його гарячою водою.

Раніше 24 канал детально розповідав, як утеплити тепло за допомогою держави.