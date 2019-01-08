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      На багатоповерхівці у Києві встановили сонячну електростанцію: чим унікальний будинок

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      Будинок у Києві із сонячними панелями
      Будинок у Києві із сонячними панелями / Facebook

      Багатоквартирний житловий будинок на вулиці Бажана у Києві облицювали сонячними панелями загальною потужністю 30 кВт.

      Роботами з облаштування енергоефективного будинку займається місцеве ОСББ "Оберіг на Позняках".

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      Сонячні панелі встановили на південному фасаді висотки по вулиці Миколи Бажана, 16.

      ОСББ упрявляє велетенським будинком на 422 квартири, який був збудований у 2003-2004 роках.

      Загальна опалювальна площа будівлі становить 36 206 метрів квадратних, висотність будинку – від 17 до 23 поверхів.

      Загалом на енергоефективні заходи у своєму будинку представникам ОСББ вдалось залучити понад 30 мільйонів гривень. Більша частина з цієї суми буде компенсована з державного та місцевого бюджетів.

      Київ Бажана сонячні панелі
      На багатоповерхівці на вулиці Бажана у Києві встановили сонячні панелі

      Мешканці мають повернути лише 6,5 мільйонів гривень впродовж 5 років (під 21% річних). За їхніми підрахунками, це трохи більше 15 тисяч гривень за рік з квартири.

      сонячні панелі Бажана Київ
      Сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки на вулиці Бажана у Києві

      Окрім встановлення сонячних панелей та вже звичного утеплення фасадів, в будинку планують встановити вітряну електростанцію, потужності якої мало б вистачити для забезпечення енергією теплових насосів, які братимуть тепло з вентиляційних каналів будинку і забезпечуватимуть його гарячою водою.

      Раніше 24 канал детально розповідав, як утеплити тепло за допомогою держави.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Будівництво Новини нерухомості України Новини Києва Сонячна енергетика Енергоефективність ОСББ
      Джерело: 24 канал
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