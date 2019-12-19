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      На балконі львівської родини оселилися 1700 червонокнижних кажанів

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      У Львові на балконі багатоповерхівки оселилася ціла армія кажанів. Рекордну для України кількість ссавців, що занесені до Червоної книги України довелося відпустити на волю.

      Власники балкону, який став кажанячою домівкою, подзвонили на гарячу лінію Львова та попросили допомоги із тваринами. Про таку рекордну знахідку повідомив на своїй сторінці у фейсбуці співробітник Інституту екології Карпат НАН України Андрій-Тарас Башта, якому довелося приборкати тварин.

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      Аби виловити усіх рукокрилих тваринок, чоловікові довелося витратити чотири години. Оскільки зараз у Львові плюсова температура, кажанів відпустили просто на волю.


      Цей вид кажанів занесений до Червоної книги України / фото Андрія-Тараса Башти

      Співробітник НАН розповів, що така кількість кажанів в одному місці є безсумнівним рекордом для України.

      Зазначимо, що цей вид кажанів – вечірниця дозірна – з 2009 року включено до Червоної книги України. Він охороняється згідно з низкою міжнародних угод. Хоча вечірниця знаходиться під відносною загрозою, вона більш поширена й чисельна, ніж решта європейських кажанів.

      Ці тварини на зиму впадають у сплячку і для зимівлі шукають закинуті теплі приміщення.

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Світ тварин Фотоновини Новини Львова
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