На балконі в шафі знайшли двох убитих дівчат, квартиру орендували на Новий рік: фото 18+

Хлопець винайняв квартиру в Києві на Новий рік. Коли 4 січня господиня прийшла приймати квартиру, то знайшла на балконі у шафі двох мертвих дівчат.

Про трагедію в Подільському районі Києва розповіли у поліції: у шафі на балконі знайшли тіла двох дівчат, яких вважали зниклими ще з 2 січня.

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Хлопець орендував квартиру 31 грудня для святкування Нового року, 4 січня він повинен був здати квартиру господині. Начебто 3 січня він написав смс, у якому повідомив, що планує з'їхати раніше.

4 січня господиня прийшла приймати квартиру. Приблизно о 16:20 вона зателефонувала до поліції, бо виявила двох мертвих людей на балконі.



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"Київ Оперативний" пише, що це дві дівчини, яких вважали зниклими з 2 січня. На обох тілах знайшли ознаки насильницької смерті, велику кількість колото-різаних ран.

"Інформатор" також стверджує, що загиблі – дівчата 16 та 19 років, про зникнення яких писали 2 січня (вийшли в магазин в районі Дорогожичів, та більше на зв'язок не виходили). У виданні певні, що це Марія Каминіна і Єва Лисенко.



Зниклі 2 січня дівчата / Фото "Інформатора"

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