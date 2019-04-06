На базі відпочинку на Луганщині знайшли великий сховок зброї окупантів: фото

На території туристичної бази у селі Денежникове, що на Луганщині, військова контррозвідка Служби безпеки України виявила арсенал зброї, залишений російськими окупаційними військами ймовірно під час відступу.

Українські військові вилучили 164 артилерійські снаряди калібру 152 мм та 252 підривники до них. Читайте також: Українські бійці точним ударом знищили позицію бойовиків: яскраве відео В евакуації не було потреби, оскільки база відпочинку не працює. Контррозвідники із працівниками ДСНС вирішують, де та коли знищать боєприпаси.