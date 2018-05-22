На базі відпочинку в Затоці трапився вибух: фото
Близько 18-ї години 22 травня в Затоці, що на Одещині, стався вибух. Постраждав один з відпочивальників.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
Постраждалим виявився 27-річний чоловік. Його з термічними опіками рук, ніг та обличчя госпіталізували.
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Поліцейські встановлюють обставини вибуху на базі відпочинку. Попередня причина – вибух газо-повітряної суміші при підготовці до підпалу.
Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Джерело: 24 Канал
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