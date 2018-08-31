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На Бессарабському ринку тепер можна розрахуватись криптовалютою

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На Бессарабському ринку в Києві тепер можна розрахуватися криптовалютой
На Бессарабському ринку в Києві тепер можна розрахуватися криптовалютой / Фото з відкритих джерел

Бессарабський ринок, що у центрі Києва, дозволив розраховуватися за покупки криптовалютою через платіжну систему Paytomat.

Про це йдеться на сторінці ринку у Facebook.

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Керівництву підприємства вдалось запровадити таку послугу завдяки платіжній системі для крипти «Paytomat», яка підтримує більшість популярних криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum,
– йдеться у повідомленні.

Адміністрація ринку сподівається, що нововведення дозволять розширити аудиторію покупців на ринку. Окрім того, олата криптовалютами буде зручною для іноземців.

Для того, щоб розрахуватись криптовалютою на Бессарабському ринку, потрібно відсканувати через встановлений на мобільному телефоні додаток QR-код.

"Бессарабський ринок став першим, на якому можна придбати товар за крипту. Наразі у такому експериментальному форматі працює одне торгове місце з овочами. На черзі веган стріт-фуд кафе Green 13", – розповідають на інтернет-сторінці ринку.

Бессарабський ринок біткойн

Нагадаємо, у липні біткойн-мільйонер із Сінгапуру став жертвою сербських шахраїв. Під приводом інвестицій в його криптобізнес зловмисники виміняли два мільйони підроблених євро на еквівалентну суму в біткойнах.

Теги: Новини України Гроші Криптовалюта Біткойн
Джерело: 24 Канал
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