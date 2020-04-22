На боротьбу з коронавірусом США виділять неймовірні 484 000 000 000 доларів
Сенат США одноголосно схвалив виділення 484 мільярдів доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу. Найбільша частка цих грошей піде на підтримку бізнесу під час кризи, а решта – на допомогу лікарям і тестування громадян.
Про схвалення нових бюджетних виплат на боротьбу з пандемією повідомляє видання CNN.
Важливо Коронавірус у США: померлих вже понад 40 тисяч
На що розподілять гроші:
- 321 мільярд доларів – програма кредитування малого бізнесу;
- 60 мільярдів – екстрене кредитування бізнесу;
- 75 мільярдів – лікарням;
- 25 мільярдів – тестування людей.
Тепер програму допомоги має схвалити ще Конгрес. Планується також, що він вже невдовзі почне працювати над новою програмою допомоги у боротьбі з наслідками коронавірусу.
Разом з цим пакетом допомоги американська влада виділить на подолання наслідків коронавірусу вже неймовірні майже 3 000 000 000 000 (три трильйони) доларів.
Що відомо про коронавірус у США?Станом на 22 квітня саме Сполучені Штати Америки найбільше постраждали від коронавірусу. Там підтвердили уже 817 тисяч випадків захворювання. Ця кількість постійно зростає, а лише за останню добу – на майже 24,5 тисячі нових випадків.
Внаслідок пандемії на території США померли вже 45 тисяч 229 людей. Лише за останню добу 2 тисячі 715.
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