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      На боротьбу з коронавірусом США виділять неймовірні 484 000 000 000 доларів

      - Читать новость на русском
      У США схвалили нову програму підтримки боротьби з коронавірусом / rfi.fr

      Сенат США одноголосно схвалив виділення 484 мільярдів доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу. Найбільша частка цих грошей піде на підтримку бізнесу під час кризи, а решта – на допомогу лікарям і тестування громадян.

      Про схвалення нових бюджетних виплат на боротьбу з пандемією повідомляє видання CNN.

      Важливо Коронавірус у США: померлих вже понад 40 тисяч

      На що розподілять гроші:

      • 321 мільярд доларів – програма кредитування малого бізнесу;
      • 60 мільярдів – екстрене кредитування бізнесу;
      • 75 мільярдів – лікарням;
      • 25 мільярдів – тестування людей.

      Тепер програму допомоги має схвалити ще Конгрес. Планується також, що він вже невдовзі почне працювати над новою програмою допомоги у боротьбі з наслідками коронавірусу.

      Разом з цим пакетом допомоги американська влада виділить на подолання наслідків коронавірусу вже неймовірні майже 3 000 000 000 000 (три трильйони) доларів.

      Що відомо про коронавірус у США?Станом на 22 квітня саме Сполучені Штати Америки найбільше постраждали від коронавірусу. Там підтвердили уже 817 тисяч випадків захворювання. Ця кількість постійно зростає, а лише за останню добу – на майже 24,5 тисячі нових випадків.

      Внаслідок пандемії на території США померли вже 45 тисяч 229 людей. Лише за останню добу 2 тисячі 715.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Бізнес Коронавірус COVID-19 Новини США Новини політики
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