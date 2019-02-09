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      На Будинку профспілок у Києві знову розмістити вивіску KFC: фото

      923 Читать новость на русском
      На Будинку профспілок у Києві знову розмістити вивіску KFC
      На Будинку профспілок у Києві знову розмістити вивіску KFC / Facebook-сторінка Олега Слабоспицького

      У Києві на фасаді Будинку профспілок на Майдані Незалежності знову розмістили вивіску ресторану KFC. Цей ресторан вже відкривали у листопаді 2018 року, але тоді спалахнув скандал і заклад припинив роботу.

      Вивіску на будівлі почали монтувати 8 лютого близько 16:00 за допомогою підйомного крану. Цього разу логотип ресторану встановили зі сторони вулиці Михайлівської.

      Читайте також: Ресторан KFC у Будинку профспілок відкрила російська компанія: журналіст навів докази

      "Після кіпішу, о 19:00 вивіску почали замотувати у чорний целофан. Але це абсолютно не знімає питання, чому KFC досі у профспілках", – пишуть у соцмережах свідки події.

       
       

      21 листопада 2018 року у Києві в Будинку профспілок, згорілому під час Революції Гідності, відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила українців, тож вони влаштували у столиці акцію протесту. Людей обурило те, що ресторан відкрили у приміщенні, в якому в часи Майдану у пожежі загинули люди.

      Поліція затримала частину протестувальників, проте згодом відпустила. Не обійшлося без сутичок, у яких, зокрема постраждав брат нардепа Мустафи Найєма – Масі Найєм.

      Згодом з’ясувалося, що ресторан KFC у Будинку профспілок могла відкрити російська компанія. Про це свідчить російська адреса у контактах на сайті ресторану, яку вже встигли видалити.

      Вже наступного дня після протестів ресторан KFC тимчасово закрили. А українське PR-агентство Mainstream оголосило про розірвання контракту з компанією Yum! Brands, яка є офіційним представником KFC в Україні.

      Інцидент з KFC коментував і мер Києва Віталій Кличко, який назвав відкриття ресторану у Будинку профспілок недоцільним.

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Майдану? У будівлі був розташований Штаб національного спротиву під час Євромайдану. Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.

      За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок відбувся за вказівкою екс-голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій "Альфа" Олега Присяжного та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

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      Теги: Новини України Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві Новини Києва Скандал Профспілки
      Джерело: 24 канал
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