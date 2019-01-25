На "Буковелі" усі охочі можуть випробувати свої сили на ділянці швидкісного спуску

Вибух емоцій, незабутні враження та суцільний адреналін.

В туристичному комплексі "Буковель" поблизу траси 12 Д всі охочі мають змогу випробувати себе на ділянці швидкісного спуску на Borjomi SpeedCheck.

"Це є активність, яка дозволяє позмагатися у швидкості, перевірити хто швидший: лижники чи сноубордисти. А також вийти на вулицю і зайнятися активними видами спорту, насолодитися зимою, насолодитися погодою", – сказала керівник відділу комунікації компанії IDS Group Марина Соловйова.

300-метрова траса доступна усім гостям курорту, незалежно від віку та стажу катання.

"Мені завжди було цікаво, на якій швидкості я їжджу. А це було якось неможливо перевірити. Якісь там додатки, а нема інтернету, зазвичай. А тут просто натиснув кнопку і фотографії будуть класні, і сказали, яка була швидкість! Очманіти", – розповіла актриса гумористичної студії Анна Грицак.

Ще одна новинка – сноупарк. Діє він біля 8-го витягу і особливо прийдеться до снаги любителям різноманітних трамплінів та рамп.

"Вперше в історії курорту сноупарк, фанпарк відкритий для усіх бажаючих. Для цього не потрібно якихось спеціальних лиж чи якогось спеціального скіпасу. На території Borjomi Bukovel Fun Park діє загальний скіпас, який діє на всьому курорті, а так само лижі і борди, в яких ви катаєтесь. Це можуть бути будь-які моделі", – зазначила представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

Сноупарк спроектований так, аби як початківці, так бордери зі стажем почували себе комфортно. Тут катаються як дорослі, так і діти. Емоцій не стримують.

"Я вперше тут, на "Буковелі", і вперше у сноупарку. Тобто для мене це взагалі дивовижно. Я радий, що я сюди потрапив", – поділився відпочивальник Ярослав.

"Клас, я очікую завтрашнього дня, буду займатися з тренером. І, думаю, в мене завтра буде тисячі емоцій і прямо "вау". А сьогодні я поки боюсь", – розповіла відпочивальниця Олександра.

SpeedCheck та Snowpark є абсолютно безкоштовними та працюватимуть впродовж всього сезону.