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На "Буковелі" відбувся чемпіонат з гірськолижного спорту

Нова тема 19:00, сьогодні 117 Читать новость на русском

Чемпіонат України з гірськолижного спорту відбувся у "Буковелі".

Майже 300 спортсменів з різних областей виборювали першість у дисциплінах: спеціальний слалом та слалом гігант. Юніори та досвідчені майстри намагалися якомога швидше пройти трасу, оминаючи перешкоди.

"Траса була дуже тяжкою. Ми старались не так швидко з'їхати, а більше ми старались хоч її пройти, щоб не бути дискваліфікованими. Але враження взагалі круті", – поділилась учасниця змагань (м.Косів) Іванна Денисюк.

"Складна траса. Потрібна сильна підготовка фізична, щоб витримати таку трасу", – зазначила переможниця змагань серед юніорів Тетяна Кнобова.

Довжина траси, на якій змагалися спортсмени, складає майже тисяча метрів. А перепад висот – 240 метрів.

"Маємо трасу дійсно європейського рівня. Це єдина траса, яка відповідає рівню Кубку світу. Завдання цих змагань на сьогоднішній день – це формування складу команди до Олімпійських ігор і Чемпіонату світу серед юніорів", – сказав державний тренер змагань Олексій Карпушин.

Чемпіонат України в "Буковелі" проводиться другий рік поспіль. Курорт повністю забезпечує високий рівень організації змагань. Час проходження траси фіксується сучасною системою хронометражу.

"Декілька років поспіль ми лобіювали питання проведення практично всіх змагань українського і міжнародного масштабу в "Буковелі" і ми нарешті цього досягли. Тому що всі умови тут є", – пояснив народний депутат України Олександр Шевченко.

Невдовзі на базі "Буковелю" створять справжній Центр олімпійської підготовки. Відповідний закон вже ухвалив парламент. Відтак, тут зможуть тренуватися практично всі спортсмени-олімпійці.

Джерело: 24 Канал
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