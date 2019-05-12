На Буковині через лікарську недбалість померла дворічна дитина: що трапилось

Перед судом постане лікар-педіатр, яка поставила неправильний діагноз своєму 2-річному пацієнту. Ще на початку березня до лікарні у селищі міського типу Кельменці звернулася мама із малолітнім сином.

Вона поскаржилася лікарці, що у дитини – повторна блювота, спостерігається в’ялість, сонливість і нежить. Педіатр поставила хлопчику діагноз ГРВІ та гострий обструктивний бронхіт. Дитині призначили медикаментозне лікування згідно з діагнозом і госпіталізували.

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Проте стан хлопчика лише погіршувався, наступного дня йому стало гірше і його направили до Чернівецької обласної дитячої лікарні. Там лікарі поставили малюку правильний діагноз – синдром Рея.

Що таке синдром Рея? Це – рідкісний і дуже небезпечний невідкладний стан. Він виникає у дітей та підлітків чоловічої статі (найчастіше – у віці від 4 до 15 років) під час лікування гарячки при грипі та інших ГРВІ препаратами, що містять ацетилсаліцилову кислоту.



Синдром Рея характеризується швидко прогресуючою енцефалопатією (ураження головного мозку з порушенням його функцій) і збільшенням печінки.



У дітей віком до 3-х років основними ознаками хвороби можуть бути порушення дихання, сонливість і судоми, а у дітей першого року життя відзначають вибухання великого тім'ячка.



За відсутності адекватної терапії характерно стрімке погіршення стану хворого: швидкий розвиток коми, судом, зупинка дихання.

На жаль, врятувати життя дитини не вдалося. Через місяць малюк помер.

Згідно з висновками судово-медичних експертиз, ненадання в районній лікарні своєчасної кваліфікованої допомоги дитині фактично позбавило її шансу на виживання.

Тепер лікар-педіатр постане перед судом. За неналежне виконання своїх професійних обов’язків лікарці загрожує обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.