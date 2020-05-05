На Буковині зростає кількість хворих на коронавірус. Зокрема, упродовж останньої доби підтвердили ще 61 випадок. Тим часом, у медичних закладах Чернівців закінчуються ліжко-місця, виділені для хворих на COVID-19.

Загалом від початку спалаху епідемії на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 1 948 людей. На жаль, 53 пацієнти померли від ускладнень. Щоправда, 159 осіб одужали та їх уже виписали. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає 24 канал.

Зверніть увагу У Чернівцях пікетували лікарню, де лежать хворі з COVID-19: що відомо

Як тільки забракне місця у міській лікарні №3, недужих почне приймати госпіталь ветеранів війни. Тамтешній персонал є готовим до роботи з інфікованими COVID-19. У госпіталі зможуть надавати якісні медичні послуги всім чернівчанам, які цього потребуватимуть,

– зазначив Осачук.

Він додав, якщо кількість хворих на Буковині надалі зростатиме, то у госпітальні бази можуть перепрофілювати санаторій "Садгора" та перинатальний центр.

Водночас голова Чернівецької ОДА наголосив, попри анонсоване урядом пом'якшення карантинних заходів, на Буковині обмеження триватимуть довший період часу.

"Для областей, де число хворих залишається високим та продовжує зростати, діятиме адаптивний карантин. Так, до 22 травня у нашій області буде особливий режим в’їзду та виїзду, також не відновлюватимуть міжрайонне автобусне сполучення", – констатував Осачук.

До теми Як пом'якшать карантин у Чернівцях: відповідь мера

Дивіться відеозвернення Сергія Осачука щодо ситуації з коронавірусом на Буковині

Зауважимо! Чернівецька область залишається лідером за кількістю заражених на коронавірус в Україні. На другому місці йде Київ.



Послаблення яких карантиних заходів очікує на українців з 11 травня / Інфографіка 24 каналу