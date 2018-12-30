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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      На Буковині до ПЦУ приєдналась ще одна парафія: прихильники УПЦ МП протестували і били поклони

      2477 Читать новость на русском
      На Буковині УПЦ МП покинула ще одна парафія
      На Буковині УПЦ МП покинула ще одна парафія / http://andy-travel.com.ua

      Громада села Карапчева Вижницького району Чернівецької області прийняла рішення про перехід з підпорядкування колишньої Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Віряни підтримали перехід більшістю голосів.

      Про це повідомляє УНІАН.

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      Так, відповідне рішення громада ухвалила у неділю, 30 грудня, на зборах церковної громади. У них взяли участь понад 400 місцевих жителів.

      Видання зазначає, що на зборах були присутніми приблизно 30 представників колишньої УПЦ МП. Усі вони заявляли про неприпустимість переходу церкви Різдва пресвятої Богородиці села Карапчів до ПЦУ.

      Зокрема, секретар Чернівецької єпархії УПЦ МП Микита у стилі Московського патріархату заявив під час зборів, що "ніякого Об’єднавчого собору не було", а дії ПЦУ є "розкольницькими". Після цього прихильники колишньої УПЦ МП поблизу церкви почали бити поклони й молитися.

      Натомість священик отець Георгій зазначив, що справжня українська церква – це новостворена ПЦУ.

      У Біблії написано: "Хто руйнує церкву – того зруйнує Бог". У нас відібрали церкву ще в 1686 році, а світ тепер нам повернув цю церкву. 14 церков світу проголосували за нас. І це дійсно справжня українська церква,
      – наголосив він

      Жителі Карапчева підтримали перехід парафії до ПЦУ більш ніж 350 голосами.

      До слова, в інтернеті опублікована онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію ПЦУ.

      Як створювалась Православна церква України?
      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      ДЕ ЩЕ ПАРАФІЇ ПЕРЕЙШЛИ ВІД УПЦ МП ДО ПЦУ:
      Теги: Новини України Релігія Православна церква України УПЦ МП Томос Новини Чернівців
      Джерело: 24 Канал
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