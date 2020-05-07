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      На Буковині КОРД під час обшуків застрелив вагітну собаку: вона чотири години стікала кров'ю

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      Собака кинулася на КОРД-івця, який зайшов у дім
      Собака кинулася на КОРД-івця, який зайшов у дім / скриншот з відео

      У селі Коровія біля Чернівців стався інцидент під час слідства щодо наркоторгівлі. КОРД-івець застрелив вагітну собаку, яка на нього накинулася у будинку. Зоозахисники зазначають, що спецпризначенці повелися жорстоко і не дозволили врятувати тварину, коли вона стікала кров'ю.

      Щодо ситуації вже провели службове розслідування. Як повідомляють у пресслужбі поліції Чернівецької області, дії КОРД-івця визнали необхідними та правомірними.

      Схожа ситуація В Одесі патрульні вистрелили у собаку: деталі інциденту та відео

      У поліції зазначають: спецпризначенці прийшли з санкціонованим обшуком до будинку у справі торгівлі та збуту наркотиків. Коли правоохоронці увійшли до помешкання, двері якого були відчинені, господар нацькував собаку.

      Пес накинувся на спецпризначенця, і він змушений був вистрілити. Його дії вже проаналізували та визнали правомірними. Поліція опублікувала відео з місця інциденту. 

      Дивіться відео поліції про те, як КОРД-івець вистрілив у собаку

      Варто зазначити, що на відео не чутно, як господар цькував собаку, а перед спецпризначенцем, який вистрілив у собаку, до помешкання зайшов інший КОРД-івець. Саме з його боді-камери опублікували відео.

      Тим часом зоозахисники звинувачують поліцейських у жорстокості. Зазначають: собака була вагітною на останньому місяці і її можна було врятувати, а жорстокі сцени бачили діти. Зоозахисниця Анжела Косован на своїй сторінці у фейсбуці написала, що тварині не дозволяли викликати ветеринара.

      Хазяйка благала поліціянтів викликати ветеринарного лікаря, але марно, вони були невблаганні. Все це відбувалось на очах дітей – море крові, страшний стогін, конвульсії та смерть улюблениці!
      – пише активістка Анжела Косован.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Розслідування Новини України Поліція Наркотики Новини Чернівців Світ тварин
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