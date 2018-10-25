На Буковині майже 40 школярів захворіли на кір
На Буковині, у селі Рукшин Хотинського району, майже сорок школярів захворіли на кір. Відзавтра у школі вводять карантин.
Наразі більшість хворих дітей лікуються вдома.
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У лікарні перебувають восьмеро дітей. Вони усі в стані середньої тяжкості. А у вагітної вчительки першого класу хвороба проходить з ускладненнями.
Кір прогресує, ми бачимо динаміку. Одні діти вже повернулись на навчання, семеро вже сіли за пари. У цьому році ГРВІ та кір накладаються і виникають ускладнення. Завтра виходимо на карантин,
– заявив директор Рукшинської школи Сергій Шишковський.
За словами медиків, переважно усі потерпілі не мали щеплень.
На стаціонарі перебуває 8 дітей, вони з 1 та 11 класу. Симптоми кору – це лихоманка, головний біль, болючий кашель, можуть бути діарейні прояви, нудота і загальна слабкість,
– сказала заступниця головного лікаря Хотинської районної лікарні Алла Яковенко.
Відеокоментарі про масовий випадок захворювання на кір:
Нагадаємо, в селі Петранка Івано-Франківської області 53 дитини віком від 5 до 13 років захворіли на кір. МОЗ виявило порушення вимог щодо зберігання та введення вакцин проти інфекційного захворювання.
Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.