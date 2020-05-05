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      На Буковині після смерті настоятеля парафіяни з ПЦУ та УПЦ МП побилися за храм: фото 18+

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      У селі на Буковині за храм побилися люди з ПЦУ і УПЦ МП: фото
      Постраждалі після бійки / Фото з соцмереж митрополита Антонія

      В УПЦ МП заявили, що їх храм на Буковині спробували захопити представники ПЦУ. Інцидент трапився в селі Задубрівка, там днями помер настоятель місцевої церкви, яка й опинилися в центрі конфлікту.

      Ситуацію описав на своїй фейсбук-сторінці керівника справами Української Православної Церкви Московського патріархату митрополит Антоній.

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      За його словами, після смерті настоятеля церкви у Задубрівці протоієрея Леоніда Делікатного "представники ПЦУ спробували захопити Свято-Михайлівський храм та влаштували бійку".

      У злочині брали участь близько 40 чоловіків в балаклавах, які прийшли до храму з кийками, газовими балончиками і арматурою. Також у них були в розпорядженні генератор і болгарка, які вони пустили в хід спочатку для злому воріт, а потім дверей храму,
      – зауважив митрополит.

      За його словами, прорватися всередину нападникам не вдалося. Вони начебто серед іншого використовували ще й сльозогінний газ.

      "Не отримавши бажаного, злочинці вилили свою злість на кількох парафіян громади Свято-Михайлівського храму, які в той день біля нього чергували. Православні були сильно побиті. Мало того, один з них був поранений в голову ножем", – додають в УПЦ МП.

      Обережно! Фото 18+!

      бійка
      Один із постраждалих під час бійки / Фото з соцмереж митрополита Антонія

      У поліції факт бійки підтвердили та уточнили, вона сталася ввечері 4 травня, близько 22:00. За цим фактом правоохоронці вже склали протоколи за статтею "Дрібне хуліганство". Наразі поліцейські взялися посилено охороняти храм.

      поліція
      Поліція тепер цілодобово охороняє храм / Фото з соцмереж митрополита Антонія

      Тим часом у Православній церкві України подію ніяк не прокоментували.

      Село Задубрівка, де сталася бійка на карті:

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Чернівців Кримінальні новини Православна церква України УПЦ МП Релігія Поліція Новини України
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