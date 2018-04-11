На Буковині поліція влаштувала погоню за п'яним школярем

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомили співробітники патрульної поліції Чернівецької області.

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Автомобіль марки ВАЗ, водій якого не увімкнув покажчик повороту, помітили патрульні поліцейські 10 квітня, близько 1-ї год, на автодорозі М-19. Коли інспектори подали водієві сигнал про зупинку – той не відреагував, а тільки пришвидшився. Патрульні поліцейські послідували за ним. У селі Магала водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з огорожею, потім – намагався втекти,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що відразу після зупинки хлопець, аби уникнути відповідальності, повідомив патрульним, що йому 12 років і в нього немає батьків. Пізніше охоронці порядку з’ясували, де проживає тато хлопця та відправились туди, аби в його присутності поспілкуватися із неповнолітнім.

У поліції додають, що під час спілкування у хлопця помітили ознаки сп’яніння, та він і сам не заперечував, що випивав, а тест на алкоголь показав перевищення у 1,5 проміле.

Всі адміністративні матеріали поліцейські склали на його батька, оскільки з'ясувалось, що хлопцю всього 15 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині молодь втрапила у жахливу ДТП. У результаті аварії на автодорозі Збараж-Підволочиськ троє хлопців загинуло, а ще двоє юнаків і дівчина потрапили до лікарні.