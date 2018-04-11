16:53
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 10°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

На Буковині поліція влаштувала погоню за п'яним школярем

330 Читать новость на русском
На Буковині п'яний школяр скоїв ДТП
На Буковині п'яний школяр скоїв ДТП / nv.ua

На Буковині патрульна поліція затримала неповнолітнього водія. Він кермував напідпитку та під час переслідування скоїв ДТП.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомили співробітники патрульної поліції Чернівецької області.

Читайте також: Поліцейська машина влаштувала ДТП на Закарпатті: відео аварії

Автомобіль марки ВАЗ, водій якого не увімкнув покажчик повороту, помітили патрульні поліцейські 10 квітня, близько 1-ї год, на автодорозі М-19. Коли інспектори подали водієві сигнал про зупинку – той не відреагував, а тільки пришвидшився. Патрульні поліцейські послідували за ним. У селі Магала водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з огорожею, потім – намагався втекти,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що відразу після зупинки хлопець, аби уникнути відповідальності, повідомив патрульним, що йому 12 років і в нього немає батьків. Пізніше охоронці порядку з’ясували, де проживає тато хлопця та відправились туди, аби в його присутності поспілкуватися із неповнолітнім.

У поліції додають, що під час спілкування у хлопця помітили ознаки сп’яніння, та він і сам не заперечував, що випивав, а тест на алкоголь показав перевищення у 1,5 проміле.

Всі адміністративні матеріали поліцейські склали на його батька, оскільки з'ясувалось, що хлопцю всього 15 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині молодь втрапила у жахливу ДТП. У результаті аварії на автодорозі Збараж-Підволочиськ троє хлопців загинуло, а ще двоє юнаків і дівчина потрапили до лікарні.

Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Чернівців
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук