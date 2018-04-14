На Буковині у родини забрали субсидії після купівлі гаджетів Apple
У Чернівецькій області в однієї з родин забрали субсидію, коли дізналися про купівлю ними продукції компанії Apple на суму в 52 тисячі гривень.
Про це з посиланням на начальника Чернівецького обласного департаменту соціального захисту населення Віталія Савкіна, пише "Молодий буковинець". За його даними, родина отримала субсидію на 21 тисячу гривень,
Читайте також: Що це було. Багатомільярдна оборудка із субсидіями на газ: кому це вигідно
Також у Чернівцях одним із членів сім’ї, які теж отримували майже 21 тисячу гривень субсидій, було придбано запальничок на 100 тисяч гривень
Варто додати, що у Чернівецькій області понад 130 тисяч домогосподарств отримували субсидії під час опалювального сезону.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі