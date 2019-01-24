На Буковині учень розпилив газ у школі: 16 дітей опинились у лікарні з отруєнням

У середу, 23 січня, у селі Дихтинець, що у Чернівецькій області, учень розпилив сльозогінний газ у шкільній роздягальні. Внаслідок інциденту 16 школярів доправили до лікарні.

Про цн повідомляє видання "Молодий буковинець".

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У всіх постраждалих ураження дихальних шляхів та слизової горла і рогівки очей.

За словами директора Петра Черкача, школяр розпилив балончик у роздягальні, де перебували інші учні.

"В приміщенні були його однокласники. 16 учнів госпіталізували одразу", – зазначив він.

За даним фактом розпочали службове розслідування.

Нагадаємо, того ж дня, 23 січня, у дніпровській школі школяр розпилив перцевий балончик під час уроку. Внаслідок інциденту шістьох дітей доправили до лікарні.