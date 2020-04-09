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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На час карантину в Києві не вимикатимуть гарячу воду, – Кличко

      - Читать новость на русском
      Віталій Кличко / Getty Images

      Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що на час карантину гідравлічні випробування тепломереж будуть проходити без відключення гарячої води населенню.

      Як пояснив він під час брифінгу 9 квітня, щороку після завершення опалювального сезону столичні служби починають готуватися до наступного сезону. Тому і проводять гідравлічні випробування.

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      "Проведення гідрологічних випробувань – це не забаганка міської влади, це необхідність чинного законодавства. Останнє визначає порядок і терміни випробувань", – зауважив київський мський голова.

      Водночас він наголосив, що за його доручення на період карантину технічну підготовку до наступного сезону будуть проводити лише на тих об’єктах, де не треба вимикати воду споживачам.

      Крім того, Кличко анонсував зміну формату цих гідравлічних випробувань. Зокрема, київська міська влада хоче зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води. Вони вже підготували звернення до уряду щодо відповідних змін у законодавстві.

      Вода гаряча повинна бути. Якщо у вас її немає, звертайтеся за телефоном 15-51. Ми миттєво будемо виправляти цю ситуацію, 
      – наголосив міський голова столиці. 

      Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня. Але уряд його може продовжити до початку травня. 

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      Зауважимо, що опалення у Києві почали вимикати ще 5 квітня. Увесь процес мав завершитися приблизно за 2 – 3 дні.  Як пояснили у КМДА, середньодобова температура в цей час мала становити більше ніж +8 градусів. І це дало підстави завершити опалювальний сезон.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Опалювальний сезон Водопостачання Новини Києва Віталій Кличко
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