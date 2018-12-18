На чемпіонатах України з шахів – двовладдя

У Києві тривають шахові чемпіонати України 2018 року серед чоловіків та жінок.

Учасники вже подолали дві третини турнірної дистанції. Після 6-ти турів в обох чемпіонатах утворилося двовладдя серед лідерів. У чоловіків 1-2 місця ділять Юрій Кузубов (Краматорськ) і Олександр Моісеєнко (Харків) – вони мають по 4 очка; у жінок – Інна Гапоненко (Херсон) і Наталя Букса (Львів) – по 4,5.

Відзначимо, що у 6-му турі в центральній партії Кузубов – Моісеєнко переміг краматорчанин, що й дозволило йому наздогнати конкурента. Тим часом, у жіночому чемпіонаті Гапоненко і Букса, хоч і не без проблем, але здолали своїх суперниць і синхронно крокують далі.

Також важливу перемогу в 6-му турі здобув екс-чемпіон світу Руслан Пономарьов (Київ). Він переграв чорними Віталія Бернадського і нарешті включився в боротьбу за медалі першості.

ЧУ-2018. 6-й тур

Чоловіки. Кузубов - Моісеєнко – 1:0, Бернадський – Пономарьов – 0:1, Баклан – Кравців, Богданович – Коробов, Голубка – Ковчан – всі нічиї.

Жінки. Долуханова – Бабій – 0:1, Гапоненко – Рахмангулова – 1:0, Бердник – Осьмак – нічия, Букса – Должикова – 1:0, Мартинкова – Шпанко – 0:1.

Сьогодні, 18 грудня, на чемпіонатах відбудеться 7-й тур. Слідкувати за партіями онлайн можна тут.

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