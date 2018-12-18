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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      На чемпіонатах України з шахів – двовладдя

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      Герой 6-го туру ЧУ-2018 Юрій Кузубов
      Герой 6-го туру ЧУ-2018 Юрій Кузубов / Фото Анатолія Яворського

      У Києві тривають шахові чемпіонати України 2018 року серед чоловіків та жінок.

      Учасники вже подолали дві третини турнірної дистанції. Після 6-ти турів в обох чемпіонатах утворилося двовладдя серед лідерів. У чоловіків 1-2 місця ділять Юрій Кузубов (Краматорськ) і Олександр Моісеєнко (Харків) – вони мають по 4 очка; у жінок – Інна Гапоненко (Херсон) і Наталя Букса (Львів) – по 4,5.

      Відзначимо, що у 6-му турі в центральній партії Кузубов – Моісеєнко переміг краматорчанин, що й дозволило йому наздогнати конкурента. Тим часом, у жіночому чемпіонаті Гапоненко і Букса, хоч і не без проблем, але здолали своїх суперниць і синхронно крокують далі.

      Також важливу перемогу в 6-му турі здобув екс-чемпіон світу Руслан Пономарьов (Київ). Він переграв чорними Віталія Бернадського і нарешті включився в боротьбу за медалі першості.  

      ЧУ-2018. 6-й тур
      Чоловіки.        Кузубов - Моісеєнко – 1:0, Бернадський – Пономарьов – 0:1, Баклан – Кравців, Богданович – Коробов, Голубка – Ковчан – всі нічиї.
      Жінки.  Долуханова – Бабій – 0:1, Гапоненко – Рахмангулова – 1:0, Бердник – Осьмак – нічия, Букса – Должикова – 1:0, Мартинкова – Шпанко – 0:1.

      Сьогодні, 18 грудня, на чемпіонатах відбудеться 7-й тур. Слідкувати за партіями онлайн можна тут.

       

      Голосуйте також: Хто стане чемпіонкою України-2018?

      Теги: Спорт Шахи Чемпіонат України з шахів
      Джерело: 24 Канал
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