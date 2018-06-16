На Чемпіонаті світу фаната з Нігерії викинули з вікна будинку у Москві

Футбольного фаната з Нігерії Толуопе Акінді госпіталізували у Москві, після того, як місцеві мешканці викинули іноземця з вікна будинку.

Відзначається, що 26-річний Акінді в стані сильного алкогольного сп'яніння заліз на козирок під'їзду і став танцювати. Коли фанат проігнорував прохання мешканців вгамуватися, один з них зіштовхнув його, пише "Газета.ru".

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Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. У нього переломи двох п’яток.

Варто зазначити, що збірна Нігерії на Чемпіонаті світу зіграє зі збірними Хорватії, Аргентини та Ісландії.