На Черкащині чиновник скоїв моторошне самогубство у власному кабінеті

Голова фінансового управління Звенигородської держадміністрації Черкаської області В'ячеслав Власенко повісився у вікні свого робочого кабінету.

За словами правоохоронців, чоловік зав'язав мотузку на батареї в своєму кабінеті і, накинувши петлю, вистрибнув з вікна, передає ТСН.

Читайте також: На Рівненщині вчителька спробувала скоїти самогубство, стрибнувши у річку

Зазначається, що тіло 37-річного чиновника виявив сторож адміністрації. Перед суїцидом Власенко написав прощальний лист колегам та рідним в якому звинуватив їх у своїй смерті, а вночі розніс його по кабінетах співробітників.

У поліції більше деталей про лист не розповіли, але відомо, що чоловік просив свою матір не приїжджати на похорон. Він також звинувачував своє керівництво в пропажі декількох тисяч доларів своїх заощаджень.

Колеги і близькі не розуміють мотивів вчинку чиновника. Деякі співробітники адміністрації стверджують, що останнім часом Власенко був похмурим і замкнутим у собі. З рідними він майже не спілкувався, а на свята вимкнув телефон.

Наразі поліція з'ясовує, чи був факт доведення до самогубства.