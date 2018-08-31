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На Черкащині хворі на цукровий діабет залишилися без інсуліну

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Поки чиновники зволікають, вони намагаються вижити. На Черкащині півтори сотні хворих на цукровий діабет залишилися сам на сам зі своєю проблемою. Мешканці міста Ватутіне вже 3 місяці не отримують інсуліну від держави. На вартісний препарат витратили не тільки власні заощадження, але вже й у родичів позичають.

60-річна Тетяна хворіє на цукровий діабет уже 9 років. Щоб підтримувати рівень цукру в крові, жінка робить ін'єкції інсуліну. Однак уже 3 місяці не отримує безкоштовного препарату. Пенсіонерка бідкається: на життєво необхідні ліки витратила усі кошти. Зараз інсулінулінових запасів у неї залишилось на тиждень. 

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"Я вже 9 років на інвалідності, мені 60 років, я не в змозі купити собі нічого. У мене крик душі – я хочу жити", – зазначила інсулінозалежна Тетяна Побережська.

160 хворих на цукровий діабет отримували інсулін ще в травні
160 хворих на цукровий діабет отримували інсулін ще в травні

Майже 160 хворих на цукровий діабет востаннє отримували безкоштовний інсулін ще в травні. Він на прилавках аптеки є, але людям його не видають. Адже місто коштів на оплату ліків майже не виділило. 

Інсулін для життя важливий, адже піднімається цукор і людина може вмерти,
– наголосив інсулінозалежний Віктор Калиушко.

Цього року держава тільки частково компенсує вартість препарату – кажуть у міськраді. Основну суму має виділити місцевий бюджет. Про такі новації в місті, яке живе на дотації держави, не знали, тому грошей у бюджет на цей рік на оплату інсуліну не заклали.

Бюджет дотаційний, фізично у нас цих коштів нема, а взяти ми можемо з держави, якщо вона дасть відповідну субвенцію. До кінця року з урахуванням 107 тисяч гривень. До кінця року треба 1,2 мільйона гривень,
– пояснив перший заступник ватутінського міського голови Юрій Кубявка.

Тим часом хворі рахують останні дози інсуліну. У відчаї писали і в обласну раду, і місцевим депутатам, але допомогти ніхто не пообіцяв. У МОЗ кажуть, місцева влада уже 4 роки після ухвалення закону про децентралізацію забов`язана оплачувати половину суми на закупівлю інсуліну. Але цього не робить.

інсулін
Держава лише частково компенсує вартість препарату

2017 року МОЗ запровадило електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів. Їх в Україні понад 170 тисяч. І поки чиновники переадресовують проблему з одного кабінету в інший – кожен день для хворих на цукровий діабет може бути останнім.

Теги: Новини України Здоров'я Ліки Лікування Діабет Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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