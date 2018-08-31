На Черкащині хворі на цукровий діабет залишилися без інсуліну

Поки чиновники зволікають, вони намагаються вижити. На Черкащині півтори сотні хворих на цукровий діабет залишилися сам на сам зі своєю проблемою. Мешканці міста Ватутіне вже 3 місяці не отримують інсуліну від держави. На вартісний препарат витратили не тільки власні заощадження, але вже й у родичів позичають.

60-річна Тетяна хворіє на цукровий діабет уже 9 років. Щоб підтримувати рівень цукру в крові, жінка робить ін'єкції інсуліну. Однак уже 3 місяці не отримує безкоштовного препарату. Пенсіонерка бідкається: на життєво необхідні ліки витратила усі кошти. Зараз інсулінулінових запасів у неї залишилось на тиждень.

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"Я вже 9 років на інвалідності, мені 60 років, я не в змозі купити собі нічого. У мене крик душі – я хочу жити", – зазначила інсулінозалежна Тетяна Побережська.



160 хворих на цукровий діабет отримували інсулін ще в травні

Майже 160 хворих на цукровий діабет востаннє отримували безкоштовний інсулін ще в травні. Він на прилавках аптеки є, але людям його не видають. Адже місто коштів на оплату ліків майже не виділило.

Інсулін для життя важливий, адже піднімається цукор і людина може вмерти,

– наголосив інсулінозалежний Віктор Калиушко.

Цього року держава тільки частково компенсує вартість препарату – кажуть у міськраді. Основну суму має виділити місцевий бюджет. Про такі новації в місті, яке живе на дотації держави, не знали, тому грошей у бюджет на цей рік на оплату інсуліну не заклали.

Бюджет дотаційний, фізично у нас цих коштів нема, а взяти ми можемо з держави, якщо вона дасть відповідну субвенцію. До кінця року з урахуванням 107 тисяч гривень. До кінця року треба 1,2 мільйона гривень,

– пояснив перший заступник ватутінського міського голови Юрій Кубявка.

Тим часом хворі рахують останні дози інсуліну. У відчаї писали і в обласну раду, і місцевим депутатам, але допомогти ніхто не пообіцяв. У МОЗ кажуть, місцева влада уже 4 роки після ухвалення закону про децентралізацію забов`язана оплачувати половину суми на закупівлю інсуліну. Але цього не робить.



Держава лише частково компенсує вартість препарату

2017 року МОЗ запровадило електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів. Їх в Україні понад 170 тисяч. І поки чиновники переадресовують проблему з одного кабінету в інший – кожен день для хворих на цукровий діабет може бути останнім.