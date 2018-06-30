На Черкащині лікарю швидкої допомоги зламали щелепу

У суботу, 30 червня, у місті Ватутіне Черкаської області від рук злочинця безпосередньо на робочому місці постраждав лікар швидкої допомоги.

Про це повідомляє регіональний портал новин Черкащини "Прочерк".

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Близько третьої години ночі у приймальному відділенні перебував тільки лікар швидкої допомоги, і саме в цей час туди вирішив навідатись чоловік з відверто неадекватною поведінкою. Він почав вимагати, щоб медик надав допомогу, але у вигляді лікарського препарату під назвою "Барбовал". Даний препарат спричиняє, залежно від дози, заспокійливий, транквілізуючий та снодійний ефекти, а застосовується у випадках підвищеної збудливості, безсоння, істерії. До слова, продається він без рецепта.



Препарат, який вимагав нападник, продається без рецепта

Лікар швидкої відмовив у наданні даного лікарського засобу, аргументуючи це тим, що подібні засоби у переліку для надання швидкої медичної допомоги відсутні. У результаті відмови відвідувач напав на лікаря.

На шум, який зчинився у відділенні, прибігли водії швидкої допомоги, котрі скрутили нападника і викликали поліцію,

– повідомив директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун.

Постраждалого медика доправили до обласної лікарні для проведення складної операції, адже він отримав подвійний перелом щелепи.

Нагадаємо, у четвер, 28 червня, у Києві зник відомий український військовий медик, віце-президент з логістики Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, кавалер ордена "За мужність" Ігор Буйвол.