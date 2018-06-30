14:38
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Черкащині лікарю швидкої допомоги зламали щелепу

389 Читать новость на русском
Швидка допомога
Швидка допомога / ogo.ua

У суботу, 30 червня, у місті Ватутіне Черкаської області від рук злочинця безпосередньо на робочому місці постраждав лікар швидкої допомоги.

Про це повідомляє регіональний портал новин Черкащини "Прочерк".

Читайте також: Як зміцнити здоров'я серця без ліків: відповідь вчених

Близько третьої години ночі у приймальному відділенні перебував тільки лікар швидкої допомоги, і саме в цей час туди вирішив навідатись чоловік з відверто неадекватною поведінкою. Він почав вимагати, щоб медик надав допомогу, але у вигляді лікарського препарату під назвою "Барбовал". Даний препарат спричиняє, залежно від дози, заспокійливий, транквілізуючий та снодійний ефекти, а застосовується у випадках підвищеної збудливості, безсоння, істерії. До слова, продається він без рецепта.


Препарат, який вимагав нападник, продається без рецепта

Лікар швидкої відмовив у наданні даного лікарського засобу, аргументуючи це тим, що подібні засоби у переліку для надання швидкої медичної допомоги відсутні. У результаті відмови відвідувач напав на лікаря. 

На шум, який зчинився у відділенні, прибігли водії швидкої допомоги, котрі скрутили нападника і викликали поліцію,
– повідомив директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун.

Постраждалого медика доправили до обласної лікарні для проведення складної операції, адже він отримав подвійний перелом щелепи.

Нагадаємо, у четвер, 28 червня, у Києві зник відомий український військовий медик, віце-президент з логістики Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, кавалер ордена "За мужність" Ігор Буйвол.

Теги: Новини України Здоров'я Ліки Кримінальні новини Новини Черкас
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 104
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 246
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 1918
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сьогодні, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 1410
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
сьогодні, 09:03 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
3282
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук