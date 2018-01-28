На Черкащині мотогонщики видовищно змагались у навичках зимової їзди: відео
16:07, сьогодні 229 Читать новость на русском
Кілька десятків відчайдухів-мотогонщиків зібрались на Черкащині, аби позмагатись у навичках зимової їзди. Основні перепони – снігові замети та складний трек через ліс.
Трасу для змагань облаштували за містом. Трек – півтора кілометра через поле і ліс. Учасники ж мають проїхати 6 кіл.
Змагалися у двох класах – мотоцикли з шипованою та не шипованою гумою. Складнощів додає мороз та 30-сантиметровий сніг.
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Підкорити трасу вдалося далеко не всім. Уже після перших двох кіл з дистанції зійшли четверо учасників. Подолали ж трасу півтори десятки гонщиків. Організатори обіцяють влаштувати нові змагання для екстремалів вже наступного року.
Джерело: 24 Канал
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