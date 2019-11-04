На Черкащині розгорівся конфлікт між істориками й монахинями через пам'ятник загиблим військовим

На Черкащині спалахнув конфлікт між істориками й монахинями. Усе через пам’ятник загиблим військовим, який навесні встановили у заповіднику "Холодний Яр". Дозвіл на це керівництво заповідника надало. А ось монахиням монастиря Московського патріархату монумент не подобається.

Учні Медведівської школи посадили клумбу біля пам’ятника загиблим воякам 93-ї бригади – вже вдруге за місяць. Перші кущі квітів тут з’явились на Покрову, їх посадили учні та військові. Проте через кілька днів клумба зникла.

Читайте також: Ветеран війни має віддати понад 120 тисяч за втрачений прилад нічного бачення

Директор "Холодного яру" каже: клумбу знищила худоба Мотронинського монастиря Московського патріархату. Усе через конфлікт, який розпочався ще навесні, коли пам’ятник встановлювали.



Пам'ятник загиблим військовим

Був ще один невеличкий скандал, коли черниці вивозили нечистоти та зливали недалеко від пам’ятного знаку. В мою сторону полетіли прокльони і погрози. Я припинив із ними спілкуватися,

– розповів завідувач філії "Холодний яр" Національного заповідника "Чигирин" Богдан Легоняк.

У червні конфлікт спалахнув з новою силою, коли стало відомо, що мешканці монастиря зливали нечистоти на територію природної пам’ятки "Холодний Яр" недалеко від пам’ятника загиблим військовим.

Випадковий перехожий зняв це на відео та поширив у соцмережах.



Скрін із відео

Подія набула резонансу серед місцевих, екоінспекція дослідила викиди та оштрафувала черниць. Монахині своєї вини не заперечували, але злочину в цьому не бачили, адже це були зливи з умивальників. Зараз же черниці звинувачення у паплюженні монументу відкидають, мовляв знищити квіти могли будь-які звірі.



Мотронинський монастир

Хай собі стоїть, я вже змирилась і вирішила, що місця всім вистачить. Якщо він уже поставив, без дозволу, то зробив би якусь загородку або охороняв би. Як я тепер буду, ну що мені тепер робити, розірватися чи сидіти і чергувати біля нього,

– сказала настоятелька Мотронинського монастиря ігуменія Іларія.

Та поставити огорожу поки не можуть, адже навесні тут планують встановити ще один пам’ятник. І лише тоді ділянку обгородять. Як до цього поставляться черниці – поки невідомо.