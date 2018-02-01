На Черкащині вандали залили фарбою хрест Героям Небесної Сотні
18:19, сьогодні 162 Читать новость на русском
У центрі міста Сміла, що на Черкащині, невідомі залили жовтою фарбою пам'ятний хрест Героям Небесної Сотні.
Про це повідомляє місцеве видання "Сміла.uа".
Також, на пам'ятному хресті вандали замалювали і герб.
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"У жителів Сміли шок – сьогодні вночі у самісінькому центрі міста невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Вандали не побоялися на центральній площі біля будинку рад замалювати на пам’ятному знаку герб України", — йдеться у повідомленні.
Поліція склала протокол на місці злочину і почала розслідування.
Джерело: 24 Канал
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