На Черкащині висадили найдовшу в Україні алею сакур: чарівні фото

У Кам'янці висадили 280 дерев японської вишні, аби створити найдовшу алею сакур. Її довжина складає 800 метрів, а вартість проекту – понад три мільйони гривень.

Усі 280 дерев сакури закупили у столичному розсаднику і висаджувалися під пильним наглядом дендрологів, повідомили на сайті Черкаської ОДА.

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Усі рослини добре прийнялися і вже зацвіли. Вартість створення алеї становила понад 800 тисяч гривень. Ще майже три мільйони витратили на облаштування території алеї. Вона називатиметься "Алея дружби міст України".

Спочатку жителі Кам'янки протестували проти заміни яблунь на сакури. Мовляв, люди звикли до них, а восени люди можуть поласувати яблуками. Потім громадська думка змінилася,

– зазначив в інтерв'ю міський голова Кам'янки Володимир Тірон.

Зрештою, ухвалили рішення посадити сакури. І хоча ці дерева не плодоносять, а лише цвітуть, місцеві погодилися на створення алеї. В майбутньому планується, що дерева мають розростися та створити цільний тунель завдовжки 800 метрів. До облаштування алеї долучилися жителі прилеглих вулиць, активісти, учні шкіл.



Висадка сакур

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