На Чернігівщині автобус із дітьми потрапив у ДТП: троє пасажирів у тяжкому стані в реанімації

На Чернігівщині біля села Мала Кошелівка, Ніжинського району 3 серпня близько 11 години перекинувся автобус із групою неповнолітніх веслувальників.

Про це з посиланням на речника Нацполіції в Чернігівській області Сергія Бриля інформують у Facebook-спільноті "Новий Чернігів".

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Біля села Мала Кошелівка, Ніжинського району сьгогодні близько 11 години перекинувся автобус із групою веслувальників. Діти разом з батьками їхали на змагання з Конотопа до Києва,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Ніжинської райлікарні доправили 8 людей – 4 дитини і 4-х дорослих. Троє пасажирів автобуса – у тяжкому стані в реанімації, серед них є дитина.

"Мікроавтобус "Фольксваген" рухався з Києва до Конотопа Сумської області, транспорт перевозив дітей з батьками, які направлялися на водний відпочинок. За попередньою інформацією, під час виконання маневру обгону жінка-водій не впоралася з керуванням, автомобіль зачепив бордюр та ліг на бік", – зазначають правоохоронці.

За фактом автопигоди поліція відкрила кримінальне провадження.