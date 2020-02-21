На Чернігівщині фермер вирощує кукурудзу на землі з пам’ятками вартістю 2 мільярди гривень

Чернігівська місцева прокуратура подала в суд на фермера, який на землях з археологічними пам’ятками вирощує кукурудзу. Загальна вартість історичних надбань перевищує 2 мільярди гривень. Територію ж фермер зайняв самовільно.

Фермерське господарство господарює на 46 гектарах цінної землі та вирощує там кукурудзу й озиму пшеницю. Про це інформує пресслужба прокуратури Чернігівської області.

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Прокуратура звернулася до суду з позовом. У ньому вимагає повернути державі самовільно зайняті земельні ділянки з об’єктами культурної спадщини вартістю понад 2 мільярди гривень,

– йдеться в повідомленні.

Землі розташовані в межах пам’яток археології місцевого значення. Зокрема, поселень "Курганки", "Вигори", "Зайці-1" та "Зайці-2".

Наразі позов прокуратури розглядає суд. Правоохоронці вимагають у фермера повернути землі держави.