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      На Чернігівщині фермер вирощує кукурудзу на землі з пам’ятками вартістю 2 мільярди гривень

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      На Чернігівщині фермер вирощує кукурудзу на землі з цінними пам’ятками / growhow.in.ua

      Чернігівська місцева прокуратура подала в суд на фермера, який на землях з археологічними пам’ятками вирощує кукурудзу. Загальна вартість історичних надбань перевищує 2 мільярди гривень. Територію ж фермер зайняв самовільно.

      Фермерське господарство господарює на 46 гектарах цінної землі та вирощує там кукурудзу й озиму пшеницю. Про це інформує пресслужба прокуратури Чернігівської області.

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      Прокуратура звернулася до суду з позовом. У ньому вимагає повернути державі самовільно зайняті земельні ділянки з об’єктами культурної спадщини вартістю понад 2 мільярди гривень,
      – йдеться в повідомленні.

      Землі розташовані в межах пам’яток археології місцевого значення. Зокрема, поселень "Курганки", "Вигори", "Зайці-1" та "Зайці-2".

      Наразі позов прокуратури розглядає суд. Правоохоронці вимагають у фермера повернути землі держави.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Історія Новини України Гроші Сільське господарство Офіс генпрокурора Новини Чернігова
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