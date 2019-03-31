12:18
31 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      На Чернігівщині невідомий спробував підпалити виборчу дільницю

      112 Читать новость на русском
      Президентські вибори-2019 (ілюстративне фото)
      Президентські вибори-2019 (ілюстративне фото) / 24 канал

      У місті Борзна, що у Чернігівській області, на виборчій дільниці чоловік кинув запалювальну суміш.

      Інцидент стався о 10:50 на дільниці по вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

      Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

      Займання ліквідували, постраждалих немає. Дільницю знову відкрили для голосування. Вона працює у штатному режимі. 

      Які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування – докладніше читайте тут

      Президентські вибори-2019: хроніка подій
      blog_ava
      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
      сьогодні
      8072
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Порушення на виборах
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ігротехніки як метод стратегування, або Як групові ігри допомагають вирішувати проблеми
      сьогодні , 12:00 Ігротехніки як метод стратегування, або Як групові ігри допомагають вирішувати проблеми
      Катерина Одарченко 31
      Президентські вибори-2019: великий виборчий марафон на 24 каналі
      сьогодні , 07:04 Президентські вибори-2019: великий виборчий марафон на 24 каналі
      904
      Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
      сьогодні , 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
      Олександр Бевза 972
      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      сьогодні , 08:40 И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      Злой Одессит 4775
      Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
      сьогодні , 08:17 Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
      4408
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук