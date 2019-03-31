На Чернігівщині невідомий спробував підпалити виборчу дільницю
У місті Борзна, що у Чернігівській області, на виборчій дільниці чоловік кинув запалювальну суміш.
Інцидент стався о 10:50 на дільниці по вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
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Займання ліквідували, постраждалих немає. Дільницю знову відкрили для голосування. Вона працює у штатному режимі.
Які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування – докладніше читайте тут.
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