13:49
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Чернігівщині після поминального обіду людей госпіталізували до лікарні

93 Читать новость на русском
На Чернігівщині 8 людей госпіталізували до лікарні після поминального обіду
На Чернігівщині 8 людей госпіталізували до лікарні після поминального обіду / Ілюстративне фото

На Чернігівщині в селі Дащенки, що у Варвинському районі, 8 людей госпіталізували до лікарні після поминального обіду з підозрою на сальмонельозну інфекцію. Серед постраждалих є трирічна дитина.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА. 

Читайте також: На Львівщині у готелі отруїлися 16 дітей

Як йдеться у повідомленні, всі хворі перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізували до інфекційних відділень Варвинської та Прилуцької центральних районних лікарень.

Найстаршому постраждалому – 73 роки, найменшому – 3.

Остаточних діагноз буде встановлено лабораторно.

 

Теги: Новини України отруєння Здоров'я Лікування Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Український легіонер може перейти в "Зорю", "Барселона" востаннє так провалювалась 11 років тому
 4 жовтня 2016 , 09:55
Одразу два українські клуби проведуть товариський матч з польською командою
 31 грудня 2017 , 20:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук