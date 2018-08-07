На Чернігівщині після поминального обіду людей госпіталізували до лікарні

На Чернігівщині 8 людей госпіталізували до лікарні після поминального обіду / Ілюстративне фото

На Чернігівщині в селі Дащенки, що у Варвинському районі, 8 людей госпіталізували до лікарні після поминального обіду з підозрою на сальмонельозну інфекцію. Серед постраждалих є трирічна дитина.