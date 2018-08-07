На Чернігівщині після поминального обіду людей госпіталізували до лікарні
На Чернігівщині в селі Дащенки, що у Варвинському районі, 8 людей госпіталізували до лікарні після поминального обіду з підозрою на сальмонельозну інфекцію. Серед постраждалих є трирічна дитина.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА.
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Як йдеться у повідомленні, всі хворі перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізували до інфекційних відділень Варвинської та Прилуцької центральних районних лікарень.
Найстаршому постраждалому – 73 роки, найменшому – 3.
Остаточних діагноз буде встановлено лабораторно.
Джерело: 24 Канал
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