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      На Чернігівщині п'яний водій намагався прорватися через кордон до Білорусі – фото

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      Спроба прорив держкордону завершилась невдало
      Спроба прорив держкордону завершилась невдало / dpsu.gov.ua

      У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Славутич" у Чернігівській області легковий автомобіль "Ford" намагався прорватися через кордон. Порушникові надали медичну допомогу.

      За словами прикордонників, водій рухався на виїзд з України і проігнорував вимоги про зупинку. Щоб запобігти його прориву через держкордон, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки.

      До теми: Лукашенко закрив кордон між Білоруссю та Україною через "потік зброї"

      У результаті наїзду автомобілем пошкоджено засіб примусової зупинки і захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин "Янтар".


      Порушник врізався у прикордонні стовпці / dpsu.gov.ua

      30-річного водія, громадянина України притягнуть до адміністративної відповідальності. Незважаючи на зовнішні ознаки вживання алкоголю, його направили на експертизу для огляду на ступінь сп'яніння.


      Подія не вплинула роботу пункту пропуску / dpsu.gov.ua

      Відзначимо, що в серпні на українсько-румунському кордоні прикордонники відкрили вогонь по автівці. Водій намагався прорватися у сусідню країну та не реагував на прохання зупинитися. 

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      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Чернігова Новини Білорусі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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