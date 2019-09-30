На Чернігівщині п'яний водій намагався прорватися через кордон до Білорусі – фото

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Славутич" у Чернігівській області легковий автомобіль "Ford" намагався прорватися через кордон. Порушникові надали медичну допомогу.

За словами прикордонників, водій рухався на виїзд з України і проігнорував вимоги про зупинку. Щоб запобігти його прориву через держкордон, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки.

До теми: Лукашенко закрив кордон між Білоруссю та Україною через "потік зброї"

У результаті наїзду автомобілем пошкоджено засіб примусової зупинки і захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин "Янтар".



Порушник врізався у прикордонні стовпці / dpsu.gov.ua

30-річного водія, громадянина України притягнуть до адміністративної відповідальності. Незважаючи на зовнішні ознаки вживання алкоголю, його направили на експертизу для огляду на ступінь сп'яніння.



Подія не вплинула роботу пункту пропуску / dpsu.gov.ua

Відзначимо, що в серпні на українсько-румунському кордоні прикордонники відкрили вогонь по автівці. Водій намагався прорватися у сусідню країну та не реагував на прохання зупинитися.