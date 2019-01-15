На Чернігівщині троє людей померло від грипу, двоє з них – від свинячого

У Чернігівській області минулими вихідними через ускладнення від грипу померли троє людей.

Про це повідомило управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації, передає УНІАН.

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Зазначається, що у Чернігівській міській лікарні №1 померла 32-річна жінка. За попередніми даними, вона була лікарем і працювала за кордоном, приїхала з Росії до родичів і захворіла. Більше тижня лікувалася вдома.

Також у цій лікарні від вірусної пневмонії внаслідок грипу помер 60-річний чоловік. Він запізно звернувся за медичною допомогою.

Ще одна хвора – 48-річна жінка – померла у Городнянській районній лікарні. Її було госпіталізовано у тяжкому стані. У жінок лабораторними аналізами виділено штам грипу АH1N1, що належить до різновидів свинячого грипу (пандемічний).

Зазначимо, що на Чернігівщині від початку нинішнього епідсезону зафіксовано сім летальних випадків через ускладнення, спричинені вірусними захворюваннями.



Симптоми грипу

Нагадаємо, минулого тижня, з 6 по 13 січня, у Києві зафіксували два смертельні випадки від грипу.

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