На Чернігівщині від грипу померла вагітна жінка та чоловік

У Чернігові за минулу добу, 8 січня, через ускладнення від грипу померли вагітна жінка і чоловік.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради.

Читайте також: На Рівненщині неповнолітня дівчинка померла від грипу

Зазначається, що 52-річний чоловік помер 8 січня у міській лікарні №3. Медики повідомили, що він запізно звернувся за медичною допомогою – тиждень лікувався самостійно, через що розвинулися ускладнення від грипу. Лабораторні аналізи підтвердили грип А(H1N1).

У важкому стані вагітну жінку спочатку госпіталізували до Чернігівського пологового будинку, потім перевели до обласної лікарні, де вона 8 січня померла.



Симптоми грипу

Нагадаємо, 1 січня у Києві від грипу помер чоловік.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.