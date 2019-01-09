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      На Чернігівщині від грипу померла вагітна жінка та чоловік

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      На Чернігівщині від грипу померло двоє людей
      На Чернігівщині від грипу померло двоє людей / 1ladyexpert.ru

      У Чернігові за минулу добу, 8 січня, через ускладнення від грипу померли вагітна жінка і чоловік.

      Про це повідомляє УНІАН з посиланням на управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради.

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      Зазначається, що 52-річний чоловік помер 8 січня у міській лікарні №3. Медики повідомили, що він запізно звернувся за медичною допомогою – тиждень лікувався самостійно, через що розвинулися ускладнення від грипу. Лабораторні аналізи підтвердили грип А(H1N1).

      У важкому стані вагітну жінку спочатку госпіталізували до Чернігівського пологового будинку, потім перевели до обласної лікарні, де вона 8 січня померла.

      Симптоми грипу
      Симптоми грипу 

      Нагадаємо, 1 січня у Києві від грипу помер чоловік

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Грип в Україні Новини Чернігова
      Джерело: 24 Канал
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