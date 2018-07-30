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На Чернігівщині від отруєння грибами померла жінка

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На Чернігівщині від отруєння грибами померла жінка
На Чернігівщині від отруєння грибами померла жінка / kurs.if.ua

У неділю, 29 липня, в селі Суничне, що на Чернігівщині, в лікарні померла 55-річна жінка після вживання смажених сироїжок, серед яких, ймовірно, була бліда поганка.

Її із симптомами отруєння госпіталізували, медикам врятувати хвору не вдалося.

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Наразі спеціалісти Чернігівського обласного лабораторного центру проводять розслідування випадку отруєння. Медики ж закликають бути обережними із грибами.

Нагадаємо, у київських лікарнях уже нарахували шестеро потерпілих, а минулого тижня на Одещині внаслідок отруєння грибами загинули двоє людей – вагітна мати та її 11-річний син.

Теги: Новини України отруєння Здоров'я Новини Чернігова
Джерело: 24 канал
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