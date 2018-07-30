На Чернігівщині від отруєння грибами померла жінка

У неділю, 29 липня, в селі Суничне, що на Чернігівщині, в лікарні померла 55-річна жінка після вживання смажених сироїжок, серед яких, ймовірно, була бліда поганка.

Її із симптомами отруєння госпіталізували, медикам врятувати хвору не вдалося. Читайте також: Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя Наразі спеціалісти Чернігівського обласного лабораторного центру проводять розслідування випадку отруєння. Медики ж закликають бути обережними із грибами. Нагадаємо, у київських лікарнях уже нарахували шестеро потерпілих, а минулого тижня на Одещині внаслідок отруєння грибами загинули двоє людей – вагітна мати та її 11-річний син.