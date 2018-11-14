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      На Чернігівщині випав перший сніг: казкові фото та відео

      1046 Читать новость на русском
      У Чернігові випав перший сніг
      У Чернігові випав перший сніг / Фото з Іnstagram

      У середу, 14 листопада, перший сніг засипав не лише Київщину, а й сусідню Чернігівщину. Там, шар снігового покриву сягає декількох сантиметрів, а місцеві жителі радіють такій зимовій погоді.

      Жителі Чернігівщини діляться казковими зимовими фото у соцмережах.

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      Водночас, такій погоді не дуже раді водії, адже у місті сталося кілька десятків ДТП через ожеледицю та снігопади.

      Також на дороги Чернігова вивели снігоприбиральну техніку, яка посипає дороги сумішшю піску та солі.

      Щодо температури повітря, то на Чернігівщині стовпчики термометрів коливаються від 2 градусів тепла до 3-4 градусів морозу.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений користувачем @ iryna_byshok

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Костя (@prostokostya4)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Let it snow, let it snow, let it snow️

      Допис, поширений Маргарита Дмитрук (@margaritadmitruk)

       

       

      Найбільше снігу радіють діти, які можуть покататися на санках та пограти у сніжки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ЕСЛИ что, то у нас ТОЖЕ снег . И каждый, кому не лень, Поздравит с Первым Снегом .... нам не лень : С Первым Снегом, дорогие! С первой снегоуборочной машиной . #снег #идёт #снежинки #ртом #ловила #оченьмило #дети #радость #счастьедлявсех #снежныйангел #ужезима #Эшбаева #Анжелика #детиактеры #актриса #модель #суперстар #Eshbaieva #Anzhelika #actor #model #star #Chernihiv #Kiev #ukraine #ukrainegirl #ukraineactor #snow #snowing #childgirl

      Допис, поширений Кристина-АнжеЛика Эшбаевы (@devo4ki_eshbi)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ещё утром я подружке написала что не хочу снега, а уже спустя 2 часа, я бегала счастливая по улице и вместе с Лёвой и ловила снежинки ️ Ох, непостоянная я личность все же . Это уже второй «первый» снег Льва , в прошлом году, тоже в ноябре он выпал и 8- месячный малыш был одновременно и в восторге, и в замешательстве , и от пережитых эмоций не мог заснуть даже. В этом году он сразу же стал бегать ловить снежинки руками, потом лопатой и усадил меня лепить пасочки. Как же прекрасно наблюдать эти живые неподдельные эмоции ! Этот восторг в глазах от чего-то нового и непонятного - неописуем! И в принципе , я уже нарадовалась первому снегу , так-что солнце и +10 возвращайтесь ! #первыйснег #нашавтораязима #настоящеесчастье

      Допис, поширений Александра Райская (@_ray_sky_)

       

       

       

      Теги: Новини України Сніг в Україні Новини Чернігова Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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