На Чернігівщині випав перший сніг: казкові фото та відео

У середу, 14 листопада, перший сніг засипав не лише Київщину, а й сусідню Чернігівщину. Там, шар снігового покриву сягає декількох сантиметрів, а місцеві жителі радіють такій зимовій погоді.

Жителі Чернігівщини діляться казковими зимовими фото у соцмережах.

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Водночас, такій погоді не дуже раді водії, адже у місті сталося кілька десятків ДТП через ожеледицю та снігопади.

Також на дороги Чернігова вивели снігоприбиральну техніку, яка посипає дороги сумішшю піску та солі.

Щодо температури повітря, то на Чернігівщині стовпчики термометрів коливаються від 2 градусів тепла до 3-4 градусів морозу.

Найбільше снігу радіють діти, які можуть покататися на санках та пограти у сніжки.