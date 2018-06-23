На Чернігівщині засудили до довічного ув'язнення нелюда, який вбив однорічну дитину

На Чернігівщині засудили нелюда, якого затримали за умисне вбивство власної малолітньої дитини. Вирок суду для чоловіка – довічне ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

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Трагедія сталася в одному з сіл Сновського (на той час Щорського) району ще у 2015 році. В ніч на 24 жовтня до правоохоронців звернулася 32-річна жінка і повідомила, що її нетверезий 28-річний співмешканець вчинив сварку, вигнав з будинку її та двох дітей.

За вказаної адресою виїхала слідчо-оперативна група райвідділу та керівництво. Під час огляду місця пригоди був виявлений труп однорічної дитини, а також травмованого дворічного хлопчика з ознаками переохолодження та черепно-мозковою травмою,

– розповідають у поліції.

В ході перевірки правоохоронці встановили, що співмешканець прийшов додому добряче напідпитку, вчинив сварку із співмешканкою та викинув з хати її малолітніх дітей – однорічну дівчинку та дворічного хлопчика. При цьому дівчинка вдарилася голою об одвірок і загинула на місці.

Дворічного хлопчика каретою "швидкої допомоги" було доставлено до реанімації Чернігівської обласної дитячої лікарні.

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Після розслідування справу було направлено до суду. Вироком Городнянського районного суду нелюда засуджено до 15 років позбавлення волі. Днями колегія суддів апеляційного суду області за скаргою прокурора скасувала в частині призначеного покарання вирок суду.

Апеляційний суд підтвердив правомірність правової позиції обвинувача про те, що строкове покарання не буде сприяти виправленню обвинуваченого та попередженню вчиненню ним нових злочинів, та засудив його до довічного позбавлення волі.

Вирок набув чинності.