На честь Маккейна: Порошенко хоче перейменувати київську вулицю

Президент України Петро Порошенко пропонує перейменувати в Києві вулицю Івана Кудрі на честь американського сенатора Джона Маккейна, який підтримував Україну.

Про це повідомила представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко, інформує "Інтерфакс-Україна".

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"Президент звертається і просить всі фракції підтримати звернення до міськради Києва про перейменування вулиці Івана Кудрі – чекіста, оперативника, який діяв проти українського національного визвольного руху, – на честь сенатора Джона Маккейна", – сказала Луценко.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна. Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором.