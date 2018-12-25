На чотирьох лідерів "Зорі" претендують закордонні клуби
Футболістами луганської "Зорі" Олександром Караваєвим, Сіласом, Ігорем Харатіном та Луїсом Феліпе цікавляться закордонні клуби.
Про інтерес до гравців луганського клубу розповів генеральний директор "Зорі" Сергії Рафаїлов.
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"Футболістами "Зорі" вже не перший рік цікавляться багато закордонних клубів. За деяким нашим гравцям є пропозиції. Перераховані футболісти входять в це число. Як тільки з'явиться детальна інформація, ви дізнаєтеся її зі сторінок офіційного сайту клубу й зі сторінок нашого клубу в соцмережах", – сказав Рафаїлов клубному сайту.
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Джерело: 24 Канал
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